Ayo! Buka Puasa Bersama di Sotis Hotel Kupang

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS KUPANG.COM, KUPANG - Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Sotis Hotel Kupang menawarkan berbagai promo menarik. Promo bertajuk "Ramadhan Kareem" ini dapat Anda nikmati bersama teman, keluarga ataupun rekan bisnis di Beer & Barrel Kitchen n' Lounge yang merupakan restoran dari Sotis Hotel Kupang.

"Awal bulan Mei kami sudah open promo sampai akhir Ramadhan," ujar Sari Sedhu, General Manager Sotis Hotel Kupang di lobi Hotel Sotis, Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, Selasa (8/5/2018).

Sari menjelaskan, promo Ramadhan ini bersifat tematik. Pada bulan puasa, lanjutnya, makanan dan minuman juga disesuaikan dengan umat Muslim.

"Biasanya pada buka puasa makanannya cenderung manis dan ada sedikit santannya. Makanya, kami membuat promo sesuai even hari raya ini," tandasnya.

Berdasarkan rilis, promo makanan tersedia dalam 2 Paket yaitu , paket A dengan harga Rp 125.000,00/nett anda sudah dapat menikmati lontong Kari Udang + menu Ta'jil, dan untuk paket B dengan harga Rp 95.000,00/nett disediakan menu Sate Kere Bumbu Gule + Ta'jil.

Selain itu, Sotis Hotel Kupang juga menyajikan Menu Buffet Buka Puasa dengan tema "Happy Iftar Buffet" yang berlangsung pada Hari Jumat dan Sabtu (weekend) dengan harga yang sangat murah.

Cukup membayar Rp 95.000 Nett per Pax, Anda sudah dapat menikmati hidangan berbuka dari Appetizer hingga Dessert "All you can eat" dengan suguhan lagu-lagu Ramadhan yang dilantunkan Resident Band di Beer and Barrel Kitchen n' Lounge. Promo ini berlaku selama periode Ramadhan dimulai dari pukul 17.00 - 21.00 Wita.

Di hari biasa, Senin hingga Kamis, Sotis Hotel juga bisa menyediakan hidangan buka puasa tetapi harus melalui reservasi terlebih dahulu.

Selama Bulan Puasa, Sotis Hotel Kupang juga menawarkan promo Room dengan harga yang sangat terjangkau.

"Dengan beragam promo yang ditawarkan Sotis Hotel Kupang bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk berbuka puasa bagi Anda dan keluarga maupun rekan bisnis selama bulan Ramadhan," ujar Chef Febry selaku Asisten Chef Sotis Hotel Kupang. (*)

