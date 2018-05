Tampil Cantik Menawan, Tidak Disangka 7 Penjahat Wanita Ini Paling Kejam di Dunia, Merinding!

POS-KUPANG.COM--Siapa bilang penjahat itu harus berpenampilan menyeramkan dan bengis.

Wanita-wanita ini justru berparas cantik bak model papan atas.

Namun setelah melihat daftar kejahatan yang dilakukannya, mungkin akan membuat siapapun bergidik ngeri.

Dilansir TribunTravel.com dari laman thetalko.com, 7 penjahat cantik paling berbahaya di dunia.

1. Sandra Ávila Beltrán

Dijuluki "The Queen of the Pacific" oleh media, Sandra Ávila Beltrán adalah pemimpin kartel narkoba Meksiko yang lahir dalam keluarga dengan ikatan kartel narkoba.

Sandra Ávila Beltrán ( (nydailynews.com))

Kedua suaminya, mantan komandan polisi berubah menjadi pedagang obat bius, dibunuh oleh pembunuh bayaran.

Dia bahkan tidak ada di radar DEA sampai meminta pihak berwenang untuk membantu menemukan putranya yang telah diculik dan ditahan dengan uang tebusan.