Bentuk Bibir Ternyata Ungkap Kepribadian Seseorang, Berikut Penjelasannya.

POS-KUPANG.COM - Wajah kita dapat mengatakan banyak tentang siapa kita, dari usia hingga kesehatan kita.

Bagian tubuh tertentu bahkan dapat memberi tahu kita tentang kepribadian seseorang.

Ahli membaca wajah dan penulis The Wisdom of Your Face, Jean Haner percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan fitur mereka karena suatu alasan dan masing-masing terkait dengan bagian tertentu darikepribadian kita.



Haner mengungkapkan tentang apa yang dikatakan bentuk bibir tentang kepribadian seseorang.

1. Bibir atas dan bawah penuh

bibir atas dan bawah penuh

Menurut Haner, bentuk bibir dikaitkan dengan seberapa banyak orang peduli terhadap orang lain dan untuk wanita, dia ingin menjadi ibu.

Orang-orang dengan bentuk bibir ini cenderung mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri dan merasa senang melakukannya.

Haner mengatakan bahwa orang ini juga ingin dikelilingi dengan teman yang baik dan dia juga punya koneksi yang baik dengan orang lain. Mereka benar-benar menghargai hubungan.

2. Bibir atas dan bawah tipis

bibir tipis

Orang dengan bentuk bibir ini tidak begitu ekstrovert dan dia merasa nyaman menjadi diri sendiri.

Mereka cenderung memiliki kemandirian yang kuat.

Dalam menjalin hubungan, mereka memang tidak seperti orang dengan bibir penuh, namun bukan berarti mereka tidak baik dalam suatu hubungan.