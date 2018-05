Terima Kasih Guru. Beginilah Profil Ideal Mereka

Oleh: RD Maxi Un Bria

Pimpinan Tahun Diakonat Keuskupan Agung Kupang

"Magister Dixit" Guru telah mengatakannya (Aristoteles)

POS KUPANG.COM - Hidup para guru menjadi sekolah Kasih dan Kebenaran. Dengan kasih mereka mengajarkan kebenaran kepada para murid dan dalam kebenaran mereka menunjukkan kasih.

Paus Benediktus XVI mengatakan "Caritas in Veritate" Kasih dalam Kebenaran. Kasih dan Kebenaran tidak dapat dipisahkan. Kasih tanpa kebenaran berdimensi sentimental sedangkan kebenaran tanpa kasih kehilangan daya pikat untuk dihidupi ( bdk. Pius Pandor,2012, p.141).

Para Guru dalam hidupnya sesungguhnya terlibat dalam upaya mengekspresikan kasih bagi anak-anak didik melalui pengajaran, contoh dan teladan tentang kebenaran hidup.

Guru mengajar dan menunjukkan kebenaran. Cara membaca dan menulis yang benar, sikap dan karakter terpuji, tata krama dan hidup yang benar menurut nilai-nilai norma yang berlaku.

Kebenaran adalah bagian dari hidup sang guru, dari hidup dan ajarannya, para murid dapat belajar hidup secara benar dan menjadi orang baik yang berguna bagi bangsa dan dunia.

Sebagai contoh, Yesus Kristus adalah Guru. Para murid menyebutNya Rabuni. Sebagai guru, Yesus memberikan pengajaran tentang Kasih dan Damai. Bahkan Yesus pernah Bersabda "Ego Sum Via, et Veritate et Vita".

Aku adalah Jalan dan kebenaran dan hidup "(Yoh 14: 6). Sebagai guru Yesus menunjukkan jalan yang benar untuk datang kepada Allah dan sesama. Jalan itu adalah jalan cinta kasih.

Yesus juga membuktikan kebenaran sebagai kesesuaian antara yang disabdakan dan yang dilakukan. Yesus bahkan mengorbankan diri dan hidupNya bagi para murid dan dunia.