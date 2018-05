200 Karyawan Finansia Multifinance Ikut Kickoff Let's Go Digital. Ini Tujuannya

Peserta kegiatan kickoff yang digelar PT Finansia Multifinance dengan tema Let's Go Digital yang digelar di Neo by Aston pada Sabtu (5/5/2018)

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - PT Finansia Multifinance menggelar kegiatan kickoff yang bertema lets go digital. Karyawan diberikan motivasi harus memiliki keinginan untuk seperti katak yang selalu ingin maju lebih jauh dari yang lain.

Acara ini digelar di Neo by Aston Kupang, Sabtu (5/5/2018).

Acara ini dihadiri GM Bisnis Muhamad Subhan, Regional Manager Indonesia Timur, Arianto Adam, Manager Marketing Head Office, Toto Gunawan, Pimpinan Cabang Kupang, Petrus Plarintus dan Elpidus Yonas

Kegiatan ini diselenggarakan karena sejalan dengan era digitalisasi yang merambah di setiap kehidupan masyarakat modern.

Jenis pembiayaan kredit plus kupang adalah pembiayaan konsumen berupa pembiayaan motor bekas, pembiayaan elektronik dan juga furniture.

Cabang kupang saat ini dibawah pimpinan Petrus dan Yonas menjadi backbone untuk region Indonesia Timur. Kedua pimpinan cabang asal Flores ini telah sama-sama berhasil menaikan grade cabang dari D1 menjadi D3 dan menjadikan Cabang Kupang layak diperhitungkan dalam kontes nasional.

" Prestasi ini patut dibanggakan karena raihan ini baru terwujud setelah lebih dari 10 tahun perusahaan ini membuka cabang di Kupang," kata Petrus.

Sementara GM Bisnis Muhamad Subhan yang asal dari Maumere ini mengatakan aset perusahaan ini sudah mencapai Rp 5 Triliun.

Dalam sambutannya Subhan mengatakan kadang ada salah interpretasi target atau lihat target jadi momok yang menakutkan.

"Target ini makin hari makin tinggi. Saya banyak tegur manager dan supervisor yang berpikir keliru mengenai target. Target seperti momok yang menakutkan. Padahal Karyawan yang membuat penghasilan makin tinggi maka tanggung jawab makin besar. Kenapa target tidak 100 persen hanya 95 persen atau 93 persen, "katanya.

Dia memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencontoh pada katak yang sekali lompat bisa sampai tujuh kali lompatan, lebih maju dari yang lain," katanya

Milikilah Cara berpikir dan belajar lompat seperti katak yang bisa lompat sampai 7 kali

"Di Kredit plus itu peluang terbuka dan siapa saja. Jangan nilai orang dari masa kerja tapi dari performance, katanya.

Dia berharap dengan adanya kegiatan gathering tersebut bisa semakin mempererat persatuan dan tim menjadi solid.

Sementara Jonas mengatakan bisnis ke depan semua akan online jangan sampai ketinggalan dari kompetitor. (*)

Baca: Gadis Ini Berlumuran Darah Saat Mendatangi Pos Satgas Fohuk