Tonton AS Roma vs Liverpool di SCTV dan BeIn Sport - Link Live Streamingnya di Sini

AS Roma vs Liverpool

POS-KUPANG.COM - Live streaming AS Roma vs Liverpool di leg 2 semifinal Liga Champions 2018 dapat ditonton melalui link live streaming SCTV atau Vidio.com malam ini, Kamis (3/5/2018) mulai pukul 01.45 WIB (lihat bagian akhir berita).

Siaran langsung laga AS Roma vs Liverpool akan ditayangkan SCTV dan beIN Sport 1 dari markas AS Roma, Stadio Olimpico.

Diingatkan lagi, selain disiarkan langsung (live SCTV), live streaming AS Roma vs Liverpool bisa diakses lewat live streaming SCTV lewat vidio.com atau situs resmi beinsports.com.

Jelang leg kedua semifinal Liga Champions, Legenda Liverpool FC, Jamie Carragher menilai bahwa Mohamed Salah lebih produktif untuk mencetak gol pada laga besar daripada Luis Suarez.

Luis Suarez pernah menjadi bintang Liverpool sebelum dirinya hengkang untuk gabung dengan raksasa Liga Spanyol, Barcelona, pada 2014.

Kepergian Suarez ke Barca membuat luka mendalam bagi para pendukung Liverpool.

Liverpool pun tergopoh-gopoh untuk menjalani musim-musim tanpa pemain asal Uruguay itu.

Namun, publik Anfield sepertinya sudah membuang jauh-jauh kenangan indah betapa impresifnya aksi Suarez di depan gawang lawan.

Mereka menyadari bahwa The Reds sudah mempunyai penyerang hebat bernama Mohamed Salah.

Mo Salah yang datang dari AS Roma pada 2017 berhasil membawa Liverpool melangkahkan satu kaki pada final Liga Champions.