VIDEO: Aksi Massa ART NTT Memperingati Hari Buruh Internasional dan Hardiknas 2018

Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Aksi massa ART NTT memperingati Hari Buruh Internasional dan Hardiknas 2018, Selasa (1/5/2018)

Massa aksi ini tergabung dalam Aliansi Rakyat NTT (ART-NTT) yang terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah NTT, LMND EK. Kupang, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), POPRATER Oebelo, GP AMBAL dan Kelompok Diskusi Aintasi dan Buruh.



Tuntutan Massa Aksi :

1.Tolak Politik Upah Murah

2. Nasionalisasi aset-aset negara dan tuas-tuas ekonomi dibawah kontrol rakyat.

3.Bangun industri nasional dibawah kontrol rakyat.

4. Penuhi hak-hak perempuan

5. Tolak Outsuorcing

6. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

7. Batalkan semua utang luar negeri dan perjanjian-perjanjian ekonomi yang merugikan rakyat.

8.Cabut MoU TNI-POLRI, PERPPU ORMAS, UU MD3 dan RUU KUHP

9. Tolak BPJS dan berikan jaminan hidup layak

10. Cabut UU PT No. 12 Tahun 2012 dan PP No 39 tahun 2017

11. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis

12. Bubarkan BEM, MPM, UKM dan Menwa serta bangun Dewan Mahasiswa.

13.Tuntaskan masalah pendidikan PTN dan PTS di NTT

14. Tolak pembungkaman ruang demokrasi dalam kampus.

Selengkapnya, simak video. (*)