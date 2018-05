Ssssssstt Bisa Meningkatkan Libido Lho! 4 Manfaat Daging Putih Semangka Yang Sering Diabaikan

POS-KUPANG.COM--Seringkali orang membuang bagian buah atau sayuran yang dianggapnya tidak enak atau tidak berguna.

Salah satunya adalah daging berwarna putih pada semangka.

Bagian ini lebih sering berakhir ditempat sampah daripada dikonsumsi manusia.

Bagian yang berada di antara kulit hijau dan daging merah buah semangka ini memang tawar dan sedikit keras, tidak seenak daging buahnya yang renyah, manis dan berarir.

Padahal bagian ini sebenarnya sangat bisa dan aman untuk dikonsumsi lho.

Nah berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita seharusnya tidak lagi membuang daging putih pada buah semangka.

1. Melawan radikal bebas

Menurut the Journal of the Science of Food and Agriculture, dalam kulit dan daging putih semangka ditemukan senyawa citrulline yang berperan mengusir radikal bebas.