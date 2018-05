Kumpulan Foto V BTS Saat Jerawatan hingga Tanpa Makeup. Hayo, Jadi Ilfeel atau Makin Menggemaskan?

POS-KUPANG.COM - Member BTS yang satu ini didapuk menjadi idol pria paling tampan oleh para idol lainnya, 10 foto ini buktikan V emang ganteng dari sananya.

Dilansir Tribunstyle.com dari situs Instiz, sekitar 100 idol K-Pop belum lama ini memilih siapa idol pria tertampan menurut mereka.

Para idol yang ikut memilih antara lain GOT7, Nu'est W, Red Velvet, Rainz, Monsta X, BTS, Black Pink, BtoB, Super Junior, AKMU, Winner, GFriend, Oh My Girl, Winner, Tayeon, TWICE, Fromise 9, EXID, JBJ, TRCNG, dan masih banyak lagi.

Total sebanyak 21 tim yang memilih.

Dan hasilnya? Di posisi kelima ada Winner Kim Jinwoo dan Seventeen Jeonghan.

Posisi keempat ada Ren dari NU'EST disusul Vernon dari SEVENTEEN di posisi ketiga.

Posisi kedua ada Eunwoo dari ASTRO.

Tebak posisi pertama siapa? Ada Kim Taehyung a.k.a V dari BTS.

Banyak yang menyebut kalau V memang layak menyandang posisi pertama di voting yang dilakukan para idol ini.

Tak mengherankan karena V sempat berada di posisi pertama dalam polling pria paling tampan di dunia versi TC Candler tahun 2017 lalu.