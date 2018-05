Kisah Anjali Pinto, Wanita yang Menjalin Hubungan Seks tanpa Ikatan Setelah Suaminya Meninggal

POS-KUPANG.COM - Namanya Anjali Pinto. Ia menulis sebuah artikel dengan judul, I was judged for having sex after my husband died (Saya dihukum karena berhubungan seks setelah suami saya meninggal).

Artikel ini diterbitkan di Washington Post (entah kapan), lalu dipublikasi ulang di website TheAge.com.au, Selasa (1/5/2018).

Dalam artikelnya, Anjali mengisahkan kehidupannya bersama sang suami, Jacob. Namun, suaminya itu meninggal secara mendadak.

Lalu dia menjalin hubungan dengan sejumlah lelaki untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Anjali tidak menyebutkan kapan suaminya itu meninggal. Dari artikelnya, terungkap betapa dia sangat mencintai dan terus merindukan kehadirannya.

"Saya sering membayangkan kembali momen-momen terakhir bersama suami saya, Jacob. Rasanya rambutnya yang baru dicuci tergelincir di antara jari-jariku.

Seringai di wajahnya saat dia duduk di sampingku di lantai kamar mandi kami sementara aku berendam di bak mandi, menyerahkan aku sebuah persendian yang menyala dan meraba-raba.

Dia menjatuhkannya di dada saya dan kami tertawa di api kecil yang tidak menimbulkan bahaya nyata. Tidak ada yang bisa menyakitinya dengan melindungi saya. Dalam kepuasan dan kehangatan rumah kami di Malam Tahun Baru, kami bercinta di sore hari," tulis Anjali.

Pada suatu waktu, saat bangun dari tidur, dia tidak menemukan sang suami di sampingnya.

"Saya berbelok ke lorong dari kamar tidur kami dan menemukannya tidak responsif di kamar mandi. Saya ingin melindunginya dan menghidupkannya kembali. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan atau saya bisa melakukannya; dia meninggal mendadak karena diseksi aorta yang tidak terdiagnosis. Saat terakhir saya berbagi dengan suami adalah intim, dan dalam kegelapan tanpa dia, saya merindukan sentuhannya," tulis Anjali tentang bagaimana suaminya meninggal secara mendadak.