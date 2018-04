Permintaan Alex Ena untuk KPU NTT Terkait Data Base

Laporan Reporter POS.KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS -KUPANG .COM/KUPANG -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai NasDem NTT, Alex Ena meminta KPU NTT untuk menuntaskan pemilih yang belum diakomodir dalam DPT.

Alex menyampaikan hal ini dalam rapat terbuka pleno rekapitulasi DPT di Aula KPU NTT, Minggu (29/4/2018).

Menurut Alex, ada sekitar 1.527 pemilih di Kabupaten Manggarai yang belum ditemukan dalam data base kependudukan harus dituntaskan.

"Saya minta sebanyak 1.527 orang pemilih ini harus ditemukan. Saya percaya bahwa pemerintah dan KPU,maupun kami komitemen untuk sama-sama jaga agar hak politik warga jangan diabaikan," kata Alex.

Dijelaskan, ketika berbicara untuk tuntaskan soal by name by addres. "Kalau 1.000 lebih tidak dapat maka kita ragukan soal data pemilih. Karena itu, saya kira harus ada solusi terakhir bahwa semua warga harus diberikan hak politik di pilkada," katanya.

Tim pemenangan Paslon Viktor Laiskodat- Josef Nae Soi mengatakan, pada prinsipnya, semua warga tidak boleh kehilangan hak pilih. (*)

