Yuk Intip Peruntungan Taurus dari Mei hingga Desember 2018. Banyak Tantangan yang Menantimu!

POS-KUPANG.COM - Di tahun ini, mungkin perjalanan hidup Taurean terasa naik turun secara ekstrem seperti roller-coaster, tapi tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Dikenal sedikit pemalas, tahun 2018 menjadi waktu ideal bagi Taurean untuk mendorong diri menuju kesuksesan.

Nah, dikutip dari Boldsky pada Kamis, 26 April 2018, berikut ini prediksi dari Mei hingga Desember 2018 untuk kamu para Taurean.

#1 Mei

Di bulan ini, kamu harus mulai berpikir out of the box untuk segala urusanmu.

Ketidakstabilan pada kesehatan dan keuangan pasti sangat mengganggu keseharianmu nih.

Paksakan dirimu untuk benar-benar mengatur pengeluaranmu.

Untuk masalah kesehatan, kamu hanya perlu banyak beristirahat. Jangan memaksa diri untuk bekerja terlalu keras, deh!

#2 Juni

Kompleks banget nih masalah yang akan kamu hadapi di bulan Juni.