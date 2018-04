Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik Adakan Seminar Soft Skill, Ini Pesan Sianturi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknik (FST) Undana Kupang mengadakan seminar membahas soft skill mahasiswa.

Kegiatan bertajuk: Build Your Future With Entrepreneurship and Self Management, ini digelar di Aula BAAK Lama Undana, Jalan Adisucipto Penfui Kupang, Jumat (27/4/2018).

Ketua BEM FST Undana, Paskalis Martono, mengatakan, kegiatan seminar merupakan pertama dilakukan oleh BEM FST Undana.

Paskalis mengatakan, kegiatan seminar tersebut sangat berguna bagi mahasiswa dalam mempelajari kunci sukses bagi seorang mahasiswa.

"Harapan saya semua mahasiswa FST dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini suatu kegiatan dimana sebagai seorang pengusaha harus memiliki modal, yaitu motivasi dari dalam diri, sehingga ada manfaat dimasa yang akan datang," kata Paskalis.

Dekan FST Undana Kupang, Drs. Hery L Sianturi, M.Si, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan seminar sering dilaksanakan oleh FST Undana.

Hery Sianturi, menjelaskan, materi yang diperoleh saat proses kuliah tidak cukup. Tapi harus ada soft skill atau kemampuan-kemampuan lunak, etika, moral serta perilaku yang baik.