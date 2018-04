Semalam Rp 134 Juta, Intip Yuk Kemewahan Rumah Sakit Bersalin Langganan Kate Middleton

POS-KUPANG.COM--Kate Middleton melahirkan putra ketiganya pada hari Senin (23/4/2018) pukul 11.01 pagi waktu setempat.

Anak ketiga dari pasangan Pangeran William dan Kate Middleton ini memiliki berat 3,6 kilogram dan terlihat sangat sehat.

fasilitas kamar di Lindo Wing ((Intisari))

Meski begitu, Duchess of Cambridge yang tampil cantik dengan baju warna merah ini belum mengumumkan nama putra ketiganya itu.

Pangeran William dan Kate Middleton memperkenalkan anak ketiga mereka (Metro.co.uk)

Sama seperti kelahiran anak pertama dan keduanya, Kate melanggar tradisi dengan melahirkan di rumah sakit.

Police officers outside the Lindo Wing at St Mary's Hospital in Paddington, London, where the Duches

Menurut aturan kerajaan, seharusnya putri kerajaan melahirkan di dalam istana, bukan di rumah sakit.

Namun, Kate sepertinya merasa nyaman melahirkan di bangsal bersalin eksklusif Lindo Wing di Rumah Sakit St. Mary, London.

Baca: Kenakan Baju Compang Camping Lalu Pria Tua Ini Diabaikan Karyawan, Tak Disangka Belinya Barang Ini

Baca: 14 Korban Tewas di Surabaya Gara Gara Miras Oplosan, Ini 6 Faktanya yang Pantas Disimak

Melahirkan dalam kamar yang super eksklusif tentu perlu biaya yang tidak sedikit.

Satu malam menginap di Lindo Wing perlu biaya sekitar Rp 134 juta per malam untuk tipe kamar suite dan bisa saja lebih tergantung fasilitas tambahannya.