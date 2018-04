70 Orang Bersukacita di Bukit Doa Fatukoa Kupang. Ini yang Mereka Kerjakan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bukit Doa Getsemani Fatukoa- Kupang yang hening menjadi saksi terlaksananya Hari Doa Sedunia (HDS), Selasa (24/4/2018). Sebanyak 70 orang bersukacita dalam acara tersebut.

HDS yang diselenggarakan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Perwakilan Kupang kali ini dengan tema Biarlah Bangsa-bangsa Bersukacita berlangsung sederhana.

Sebanyak 70 peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa, profesional dan utusan mitra gereja. Acara HDS mulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 Wita.

Dalam rilis yang diterima Pos Kupang dari Pendeta Dortje Jusuf, Rabu (25/4/2018) disebutkan, puluhan peserta HDS mendoakan pokok-pokok doa (LPMI) secara nasional di 44 kota dan pokok doa dari 198 negara termasuk Indonesia.

Kekuatan doa menjadi dasar pertumbuhan iman anggota staf dan semua mitra untuk melaksanakan amanat Agung Tuhan Yesus di era milenial ini.

HDS berlangsung 198 negara di dunia dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu bulan April dan Oktober.

HDS sebagai tanda bahwa pekerjaan Penginjilan dan Pemuridan yang sudah dimulai sejak tahun 1951 hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan.

Firman Tuhan disampaikan Ev. Sumarlan Heo Uly diuraikan dari Mazmur 67:5 "Let the Nations be glad". Biarlah bangsa-bangsa bersukacita.

Ev. Sumarlan Heo Uly mengatakan, bangsa-bangsa akan bersukaci apabila pertama, Allah bermurah hati dan memberkati kita secara spiritual yaitu kita dipilih menjadi umatNya yang dikuduskan dengan darah Kristus oleh karena kasihNya semata bagi kita.

Kedua, Allah dikenal dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Allah memakai umatNya yang telah ditebus, dikhususkan dan diperlengkapi untuk memperkenalkan Kristus kepada bangsa-bangsa sehingga banyak bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang. Mereka akan diselamatkan oleh karena anugerahNya.