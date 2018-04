Tampil di Grand Final, Marion Jola Memukau dan Banjir Pujian, Netizen: Paling Ditunggu

POS-KUPANG.COM - Senin (23/4/2018), menjadi babak penting bagi para finalis Indonesian Idol 2018.

Tak hanya untuk dua finalis Grand Final, Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir, tetapi juga 10 kontestan lainnya.

Babak Result & Reunion Show Indonesian Idol 2018 mengundang para finalis yang telah gugur untuk tampil kembali.

Mereka diminta untuk berkolaborasi dengan para artis senior.

Dan salah satu yang paling ditunggu adalah kolaborasi antara Marion Jola dan RAN.

Seperti diketahui, banyak orang sekaligus juri yang sempat menduga bahwa Marion akan menjadi salah satu finalis di babak grand final.

Tak bisa dipungkiri, kehadiran Marion di ajang ini menjadi magnet tersendiri.

Untuk unggahan video saat menyanyikan lagu That's What I Like Bruno Mars dan Siapa Takut Jatuh Cinta Lagi, Marion sukses menarik perhatian untuk ditonton lebih dari 18 juta kali.

Malam ini, Marion dan RAN sukses membawakan lagu Dekat di Hati milik RAN.