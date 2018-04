Nama Belum Diumumkan, Kerajaan Inggris Sambut Kelahiran Anak Ketiga Pangeran William dan Kate

POS-KUPANG.COM--Keluarga kerajaan Inggris mengumumkan kelahiran anak ketiga dari Pangeran Willian (Duke of Cambridge) dan Kate Middleton (Duchess of Cambridge), pada Senin (23/4/2018).

Adik Pangeran George (4) dan Putri Charlotte (2) itu diketahui berjenis kelamin laki-laki.

Pangeran William dan Kate Middleton bersama putra dan putri mereka (The Sun)

Anak ketiga tersebut merupakan pemegang kelima tahta Kerajaan Inggris setelah Pangeran Charles, William, George dan Putri Charlotte.

Pengumuman tersebut secara langsung disampaikan melalui akun Twitter resmi Istana Kensington, @KensingtonRoyal.

Sejak dini hari, mereka telah mengabarkan di Twitter bahwa Kate Middleton sudah menuju Rumah Sakit St Mary, Paddington, London, yang merupakan tempat bersalin untuk anak pertama dan keduanya.

Kate Middleton pergi ke rumah sakit menggunakan mobil bersama Pangeran Charles.

"Yang Mulia, Duchess of Cambridge dengan selamat melahirkan seorang putra pada pukul 11.01 pagi (waktu setempat). Berat bayi 8 pon 7 ons (sekitar 3,9 kg). Duke of Cambridge hadir saat kelahiran. Yang Mulia dan anaknya kini baik-baik saja," tulis Istana Kensington.

Meski begitu, nama pangeran kecil belum diumumkan secara resmi.

Pangeran William dan Kate Middleton (Duke dan Duchess of Cambridge) tiba di Kapela St. George, Minggu (1/4/2018) pagi, untuk merayakan Paskah. ()

Mereka berjanji akan mengumumkannya segera.

Selain itu, Istana Kensington juga mengatakan keluarga dari Pangeran Charles dan Kate Middleton sudah tahu mengenai kabar kelahiran tersebut.

"The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry dan seluruh keluarga dari keduanya telah diberitahu dan mereka sangat bahagia dengan kabar tersebut," lanjut mereka.

Saat ini, di depan Rumah Sakit St Mary bahkan sudah dikerumuni oleh puluhan awak media yang ingin secara langsung menyaksikan wajah pangeran kecil tersebut.

Pangeran William dan Kate Middleton (NY Daily News)

Biasanya, Pangeran William dan Kate Middleton akan langsung membawa pulang bayi mereka dan memperkenalkannya pada publik.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kerajaan Inggris Sambut Kelahiran Anak Ketiga Pangeran William dan Kate Middleton, http://wow.tribunnews.com/2018/04/23/kerajaan-inggris-sambut-kelahiran-anak-ketiga-pangeran-william-dan-kate-middleton?page=2.

Penulis: Claudia Noventa