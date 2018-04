Link Live Streaming SCTV dan BeIn Sport 1, Liverpool vs AS Roma Pukul 01.45 Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan dan tonton siaran langsung dan live streaming SCTV (live SCTV) semifinal Liga Champions 2018 leg pertama malam ini antara Liverpool vs AS Roma, Rabu (23/4/2018) dinihari WIB.

Laga Liverpool vs AS Roma akan disiarkan langsung oleh SCTV dan beIN Sport 1 mulai pukul 01.45 WIB dimana link live streaming Liverpool vs AS Roma juga bisa diakses lewat streaming SCTV.

Liverpool jelas akan mengandalkan pemain sayap mereka yang juga merupakan mantan andalan AS Roma, Mohamed Salah.

Namun Gelandang AS Roma, Kevin Strootman, tak merasa risau meski Salah telah mencetak 41 gol di semua kompetisi musim ini.

"Saya tidak terkejut Salah bisa tampil gemilang bersama Liverpool, tetapi cukup kaget bagaimana dia dengan mudahnya mencetak gol dan begitu percaya dirinya dia saat berada di depan gawang," kata Strootman seperti dilansir BPost Online dari BolaSport.com.

Strootman juga mewaspadai kemampuan Salah yang begitu bagus kala memberi assist bagi rekan-rekannya yang lain.

Namun, ia juga sadar bahwa Salah bukannya sosok yang tanpa kekurangan.

"Salah juga melewatkan banyak kesempatan, terutama saat berhadapan satu-satu dengan kiper," ujar Strootman.