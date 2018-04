LIVE STREAMING Result Show Indonesian Idol 2018 Dimulai Pukul 21.00 WIB, Tonton Di Sini

POS-KUPANG.COM - Grand final Indonesian Idol 2018 akan digelar malam ini Rabu (23/4/2018).

Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir akan unjuk penampilan terbaik untuk menjadi juara Indonesian Idol 2018.

Ini merupakan penampilan kedua Abdul dan Maria, setelah sebelumnya tampil memukau di grand final pertama, Senin (16/4/2018).

Pada malam ini juga digelar acara puncak Result Show Indonesian Idol 2018.

Dalam acara tersebut, hasil voting penentuan juara Indonesian Idol 2018 akan diumumkan.

Dilansir dari instagram @indonesianidolid - akun resmi Indonesian Idol - rencananya Result Show dan Reunion Show malam ini akan dimulai pukul 21.00 WIB.

Dua finalis yang akan berebut gelar juara adalah Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir.

Abdul dan Maria juga ikut berkolaborasi dengan musisi tanah air yang lain.

Untuk penampilan solo, Ahmad Abdul memilih lagu berjudul 'Won't Go Home Without You'.

Lagu ini dipopulerkan oleh Maroon 5.