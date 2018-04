Jumlah Kepala Keluarga di Desa Babuin TTS Mencapai 700. Ini yang Dirindukan Warga Saat Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Masyarakat Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), merindukan desa itu dimekarkan. Keinginan pemekaran itu datang dari dua dusun yang ada di desa itu.

Hal ini disampaikan tokoh muda Desa Babuin, Devit Taneo, ketika ditemui POS- KUPANG.COM di DPRD NTT, Senin (23/4/2018).

Menurut Taneo, keinginan pemekaran Desa Babuin itu datang dari Am Tenu yang terdiri dari marga Koa, Taneo dan Nenoliu yang berada di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Babuin.

"Mereka ingin pisah dari Am Haa, yakni Nabuasa, Koa, Taneo, Nenoliu dan Snae yang selama ini berdomisili di Dusun 3 dan 4," kata Taneo.

Dijelaskannya, istilah yang sering dipakai untuk menyapa Am Tenu dan Am Haa di Kampung Babuin adalah 'Hoe aa bianam bian'.

"Desa Babuin ini sudah terbentuk sejak tahun 1967 dan sampai sekarang memiliki wilayah desa yang cukup luas. Jumlah kepala keluarga sekitar 700 kepala keluarga dan terbagi atas 4 dusun," katanya.

Dikatakannya, dalam pembagian kekuasaan desa, sering didominasi oleh Am Haa sejak Desa Babuin terbentuk sampai sekarang.

Padahal, lanjutnya, dalam pembagian kekuasaan desa Am Tenu merasa dibohongi oleh Am Haa, karena ada perjanjian adat dari Hoe aa bianam bian.

"Perjanjian itu dilangkahi oleh Am Haa dan dalam pemerintahan Desa Am Haa yang memimpin tapi model Desa Babuin tidak ada perubahan sampai sekarang. Malah kantor desa kami seperti kandang kambing," ujarnya meniru keluhan dari Am Tenu.

Atas kondisi itu, Taneo mengatakan, Am Tenu, Koa, Taneo dan Nenoliu yang ada di Desa Babuin, bersepakat untuk mengajukan permohonan pemekaran Desa Babuin.



Permohonan pemekaran itu telah rampung dan mereka siap untuk mengajukan permohonan tersebut kepada Bupati TTS, DPRD TTS.

"Warga meyakini permohonan itu akan disetujui pemerintah karena semua fasilitas umum Desa Babuin dominan ada di tanah Am Tenu, yaitu kantor desa, SD, SMP, SMK, gereja, kapela dan pustu," ujarnya. (*)