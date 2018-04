Wow! Andmesh dan Mario Klau Punya Akun IG Bersama, Tapi Follower Minta Ini Kepada Keduanya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dua penyanyi nasional asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andmesh Kamaleng dan Mario Klau, kini memiliki akun instagram bersama bernama @andmesh_mario.

Baca: Empat Artis DJ Nasional Ini Hadir Pada Perayaan HUT ke-2 Sotis Hotel

Di dalam akun bersama ini, Mario dan Andmesh, banyak mengunggah video-video mereka meng-cover lagu-lagu populer Indonesia dan mancanegara.

Andmesh Kamaleng (Net)

Beberapa lagu yang sudah di-cover, seperti Menunggu Kamu (Anji) dan You Are The Reason (Calum Scott), menuai pujian dari follower instagram baru mereka.

Baca: Lakalantas di Jalur Atambua-Haliwen, Silvester dan Charles Terkapar di Jalan dan Alami Luka-luka

Walau baru mengunggah 11 video dan foto, beberapa follower sudah meminta keduanya untuk membuat channel youtube.

"....buat channel youtube dong kak. Biar lebih puas dengar full satu lagu," tulis pemilik akun @dianalangelo.

Mario Klau, jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia ini, meminta para penggemar untuk mempromosikan akun instagram bersama ini supaya bisa update video cover terbaru mereka. (*)