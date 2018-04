Kebiasaan Nyeleneh Jin BTS Saat Mabuk Terungkap, Imut Banget!

POS-KUPANG.COM - Jin BTS mengungkapkan hal-hal konyol yang dilakukannya ketika mabuk karena minuman beralkohol.

Hal itu diungkapkan Jin di acara Please Take Care of my Refrigerator yang tayang di JTBC.

Jungkook, Jimin, dan Jin sering minum bareng setelah konser untuk merayakannya.

Jin menyebutkan bahwa ia sering menjadi sangat suka nempel pada orang lain ketika mabuk.

Di bawah pengaruh alkohol, dia bisa menjadi sangat imut dan agresif.

“Aku emang imut. Bahkan ketika aku sadar, aku cenderung suka nempel dengan anggota lain. Tapi kebiasaan itu jadi semakin agresif ketika saya minum," tutur Jin, seperti dilansir TribunWow dari Koreaboo.

"Aegyo (tingkah imut) ku jadi lebih kuat," tambahnya.

Jin BTS (Koreaboo)

Jimin juga mengomentari kebiasaan Jin saat mabuk.

“Kamu biasa menyebutnya jinsang (orang yang suka membuat keributan)," tambah Jimin

Jin pun setuju dan memberi jawaban yang agak nyeleneh setelah mendengar komentar Jimin.