Agnez Mo Jawab Pertanyaan Daniel Mananta yang Jadi Bahan soal Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM - Pembawa acara salah satu ajang pencarian bakat, Daniel Mananta merasa terkejut lantaran dirinya dijadikan bahan soal Bahasa Inggris.

Fotonya masuk dalam lembar soal latihan ujian sekolah tingkat SMP.

Di sisi lain, ia menyayangkan grammar yang salah pada soal tersebut.



Foto soal Bahasa Inggris itu lalu ia unggah di akun Instagramnya, Jumat (20/4/2018).

"Agak terkejut ketika gw jadi soal ujian bahasa Inggris. Nah, tapi sayangnya, pertanyannya grammar nya salah.. ada yang bisa bantu betulkan?," tulis Daniel pada keterangan foto yang ia unggah.

Pada soal bahasa Inggris tersebut, terlihat sejumlah pertanyaan terkait Daniel Mananta.

Di antaranya, do you know who is this?, where does he born?, dan what does he do?.

Unggahannya itu lantas dikomentari banyak netizen.