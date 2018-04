Kate Winslet Merasa 'Berdosa' dengan Adegan Telanjangnya di Titanic! Begini Alasannya

POS-KUPANG.COM--Titanic adalah film romantis produksi tahun 1997 yang diskenarioi sekaligus disutradarai oleh James Cameron.

Film ini bercerita tentang kisah cinta antara Jack dan Rose (diperankan oleh Leonardo Di Caprio dan Kate Winslet) yang berasal dari status sosial berbeda di atas kapal RMS Titanic yang tenggelam dalam pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912.

Inspirasi Cameron dalam membuat film ini didasarkan pada daya tariknya terhadap bangkai kapal RMS Titanic.

Ia ingin menyampaikan pesan emosional dari tragedi itu dan diselingi kisah cinta di dalamnya.

Film Titanic laris manis dan hingga kini masih menjadi tontonan pecinta film.

Kate Winslet dalam film Titanic ()

Kedua aktor utamanya, Leonardo DiCapri dan Kate Winslet semakin dikenal di kanca perfilman Hollywood.

Belum lagi soundtracknya, My Heart Will Go On oleh Celine Dion juga booming bahkan hingga sekarang.

Meski dikategorikan sebagai film tersukses, namuan siapa sangka ada adegan yang disesali pemeran utama Kate Winslet.

Dalam scene tersebut ada adegan dimana Rose (diperankan Kate Winslet) berbaring tanpa busana di depan Jack (diperankan Leonardo DiCaprio), kemudian dilukis.

Sebagai model telanjang, Kate pun melepas semua bajunya.