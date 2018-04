Inilah Tema untuk Memperkuat Identitas Suzuki

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merek (APM) Suzuki di Indonesia turut berpartisipasi dalam acara tahunan berupa Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Dalam partisipasinya, Suzuki mengusung tema 'The Next Urban Family.

Hal ini disampaikan Head of Brand Development and Marketing Research,

Harold Donnel, pada acara konferensi pers di arena pameran otomotif IIMS, Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jumat (20/4/2018).

Menurut Harold, tema The Next Urban Family ini sebagai tema besar booth yang menampilkan inti produk andalan Suzuki dalam balutan gaya urban dan stylish.

"Pada arena pameran ini menampilkan lini produk andalan Suzuki dalam balutan gaya urban dan stylish," kata Harold.

Dijelaskannya, pada acara pameran yang berlokasi di Hall A-2, booth Suzuki seluas 1.035 meter persegi menampilkan 17 unit mobil.

Selain produk terbaru yang dipajang, All -new Ertiga, ada juga produk lain seperti, Suzuki Ignis, Suzuki New 4x4 S-Cross dan Suzuki Baleno.

"Produk terbaru Suzuki All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan yang mencerminkan citra kuat sekaligus elegan. Mobil ini juga tetap fungsional dalam mendukung aktivitas keluarga," katanya.

Group Head Dealer Sales 4W, Randy Rezki Murdoko menjelaskan soal penjualan mobil Suzuki. Selama IIMS 2018, Suzuki telah menyiapkan program penjualan menarik untuk setiap produknya.

"Setiap konsumen yang melakukan pembelian, berkesempatan mendapatkan bonus spesial Rp 1 juta. Kita juga siapkan spesial gift kepada pengunjung yang melakukan pembelian All New Ertiga," kata Randy.

Dikatakannya, untuk produk baru Ertiga masih dalam produksi sehingga diharapkan pada bulan Mei sudah bisa didistribusi atau dipasarkan.

"Kalau ada yang beli, maka cicilannya dipotong satu bulan. Sedangkan tentang biaya administrasi tidak dibebani lagi bagi konsumen selama pameran," katanya. (*)