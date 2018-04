Indonesia Dilanda Gelombang Panas Mematikan? Begini Penjelasan BMKG

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan tidak benar Indonesia akan dilanda gelombang panas mematikan.

Demikian tanggapan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal terhadap berita yang beredar di masyarakat pada laman online Deutsche Welle (DW) Indonesia yang berjudul "Indonesia Akan Didera Gelombang Panas Mematikan."

Tanggapan resmi BMKG, "berita tersebut adalah berita daur ulang yang sudah pernah terbit pada 20 Juni 2017 lalu."

"Artikel yang ditulis DW Indonesia tersebut didasarkan pada paper ilmiah Camilo Mora et al. (Univ. of Hawai) yang terbit di Jurnal Nature Climate Change Juni 2017 lalu berjudul "Global risk of deadly heat" (www.nature.com/articles/nclimate3322)," jelas Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal dalam laman BMKG, Jumat (20/4/2018).

Dia menjelaskan, paper tersebut mengkaji naiknya risiko ketakmampuan kapasitas tubuh manusia bertahan terhadap panas (thermoregulatory) akibat kenaikan temperatur perubahan iklim.

Kajian menggunakan data kasus kematian terkait gelombang panas (heat waves) dari tahun 1980 - 2014 dan menemukan 783 kasus kejadian gelombang panas berdampak kematian dari 164 kota di 36 negara.

Hasilnya, dengan menghitung indeks threshold global suhu harian udara permukaan dan kelembaban udara (RH) yang menjadi pemicu kematian pada kejadian gelombang panas ditemukan 30% penduduk bumi saat ini terpapar threshold global suhu dan RH tersebut, setidaknya 20 hari dlm setahun.

Proyeksi iklim pada akhir abad 21 (2090 - 2100), dari 30% tersebut akan meningkat menjadi ~48% dibawah skenario penurunan drastis pengendalian emisi GRK (RCP2.6) dan ~74% dibawah skenario pertumbuhan emisi GRK tanpa pengendalian (RCP8.5).