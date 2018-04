Sivalnia Motivasi Guru SMA Persiapan Negeri 2 Nekamese, Ini yang Diajarkannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undana Kupang, Silvania S E Mandaru, memotivasi para guru SMA persiapan Negeri 2 Nekamese Kupang.

Silvania memotivasi para guru saat melaksanakan kegiatan bersama Mata Garuda NTT di SMA yang beralamat di Taloetan Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Kamis (19/4/2018).

Silvania memotivasi para guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3.

Para siswa SMA Persiapan Negeri 2 Nekamese Kabupaten Kupang (POS-KUPANG.COM/GORDI DONOFAN)

Silvania menegaskan, jangan pernah berhenti bermimpi dan terus belajar. "Jangan karena sudah jadi guru atau S1 tidak mau lagi untuk sekolah. Biar sa sudah begini, jangan pantang menyerah, " tegas Silvania, saat memberikan motivasi para guru di SMA Persiapan Negeri 2 Nekamese, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

Alumni Master of Communication for Social Change, The University of Queensland-Australia, ini mengajarkan para guru dengan metode Student Center Learning (SCL) atau siswa sebagai pusat belajar.

Ia mengatakan, guru harus terus bermimpi dan memotivasi para siswa untuk tetap terus belajar. "Untuk itu guru harus terus belajar dan usia bukan hambatan, gender bukan hambatan untuk melanjutkan sekolah. Intinya ada kemauan dari dalam diri," ungkap Silvania.

Silvania mengaku, kalaupun gagal harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar.

"Gagal itu bukan karena tidak, gagal itu bukan karena tidak berkompetensi. Gagal itu karena belum waktunya. Butuh evaluasi lagi kenapa gagal," ungkap Silvania.

Silvania mengatakan, mulai dari dalam diri masing-masing. Kalau hanya diam dan tidak berjuang maka tidak akan mendapatkan apa-apa. (*)