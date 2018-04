Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Atletico Madrid vs Real Sociedad, Jumat Pukul 00.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Atletico Madrid akan bertandang ke kandang Real Sociedad di Anoeta Stadium, pada pekan ke-33 La Liga, Jumat (20/4/2018) dini hari 00.30 WIB.

Sudah pasti, Atletico berniat untuk meraih kemenangan atas Real Sociedad.



Namun, striker andalan Atletico Diego Costa dipastikan absen akibat cedera hamstring.

Absennya Costa membuka jalan untuk kembali tampilnya Fernando Torres menjadi ujung tombak Atletico.

Apalagi Torres dipastikan meninggalkan Los Rojiblancos di akhir musim.



“Cara terbaik untuk merayakan perpisahan saya adalah dengan kemenangan. Itu sudah menjadi tujuan saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan mengerahkan kemampuan dan terus mencetak gol,” kata Torres pada laman resmi Atletico seperti dikutip INews.id.



Sedangkan Pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil sadar betul tantangan yang dihadapi. Walau begitu, dia bertekad untuk merebut kemenangan.



“Kami akan menghadapi tantangan yang besar. Kami ingin merebut poin maksimum. Kami hanya berkonsentrasi pada laga nanti,” kata Alguacil.



Pelatih berusia 46 tahun itu menganggap Atletico akan sedikit lambat untuk menemukan ritmenya.

Untuk itu, dia ingin pemainnya mencetak gol terlebih dahulu.



“Tujuan kami adalah membuat gol sebelum mereka menemukan ritmenya. Atletico dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin,” ujar pelatih yang pernah bermain untuk Villareal itu.



Alguacil menyebut pemainnya harus menunjukkan kekuatan terbaik mereka, tidak peduli seberat apa pun lawannya.



“Saat pemain saya berseragam Sociedad, semua pertandingan sama pentingnya. Paling penting, mereka memahami tugasnya masing-masing saat berada di lapangan,” tuturnya melanjutkan.

Pertandingannya bisa ditonton secara live streaming di link berikut.

LINK LIVE STREAMING SCTV ATLETICO MADRID VS REAL SOCIEDAD





PERKIRAAN PEMAIN

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1)

Ramirez; Elustondo, Moreno, Raul Navas, Rodrigues; Illarramendi, Zurutuza; Oyarzabal, Canales, Januzaj; Jose

Pelatih: Imanol Alguacil



ATLETICO MADRID (4-4-2)

Oblak; Juanfran, Godin, Vrsaljko, Gimenez; Niguez, Partey, Gabi, Koke; Torres, Griezmann

Pelatih: Diego Simeone



LIMA PERTEMUAN TERAKHIR

02/12/2017 La Liga Atletico vs Sociedad 2-1

04/04/2017 La LigaAt letico vs Sociedad 1-0

05/11/2016 La Liga Sociedad vs Atletico 2-0

01/03/2016 La Liga Atletico vs Sociedad 3-0

18/10/2015 La Liga Sociedad vs Atletico 0-2

Prediksi: 45-55