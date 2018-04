Anak-Anak Indonesia Ini Edit Video Berasa Syuting Sama BTS, Ngakak!

POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu lalu BTS merilis sebuah konsep video berjudul 'Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder'.

Seperti album-album terdahulu, video konsep tersebut sangat artistik dan penuh teori.

Menariknya, video tersebut dianggap berhubungan dengan Highlight Reel album BTS yang dirilis sebelumnya.

Ketujuh membernya pun menunjukkan akting mereka nih!

Video berdurasi 8 menit itu menunjukkan para member BTS yang tengah melakukan berbagai hal bersama.

Mulai dari di rooftop atas gedung hingga di pantai.

Video tersebut hingga kini telah ditonton sekitar 16 juta viewers (19/4/2018).