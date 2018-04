Mike Lewis : Keluarga dan Saya Rasanya Hancur

POS-KUPANG.COM--Artis Tampan Mike Lewis membawa sebuah kabar duka.

Berdasarkan pantauan TribunWow.com, kabar duka tersebut diberikan oleh Mike lewat unggahan foto di akun Instagramnya, pada Selasa (17/4/2018).

Mike sedang kehilangan orang tersayangnya, ia merasa sangat hancur.

Mike harus kehilangan ibunya yang sudah hampir satu tahun melawan penyakit kankernya.

Lewat keterangan foto, Mike menuliskan kalimat panjang yang membuat haru.

Ia mengenal ibunya sebagai sosok orang yang ceria, hingga di akhir hayatnya pun senyumnya masih teringat.

Ibunya adalah sebuah rumah bagi dirinya sang adik.

Mike Lewis (Instagram)

Meski ia dan sang adik berkeliling ke berbagai penjuru dunia, ibunya adalah tempat untuk pulang.

Sekarang, meskipun ibunya sudah meninggal Mike percaya jika ibunya selalu bersamanya.

"A couple days ago my family was devastated by the loss of my mother whom had been courageously battling cancer for almost a year.