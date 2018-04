Inilah 4 Fakta Mencengangkan di Balik Comeback BTS LOVE YOURSELF 轉 'Tear'. Siap Tisu!

POS-KUPANG.COM - Ada beberapa fakta menarik dan unik dari comeback BTS yang akan datang, kamu wajib tau ARMY!

Yang dinanti segera jadi kenyataan!

Agensi BTS, BigHit Entertainment mengungkap tanggal comeback BTS.

Sejak kesuksesan album Love Yourself 'Her', karya selanjutnya dari boyband Korea Selatan, BTS, sudah begitu dinanti penggemar.

Penggemar mereka, tak hanya di Korea, telah menantikan karya BTS dan kembalinya RM Cs di panggung.

Ada banyak fakta menarik dari comeback BTS yang akan datang ini.

Dirangkum Tribunstyle.com dari berbagai sumber, simak berikut ini girls.

1. Bercerita Tentang Kesedihan

BTS Euphoria (Youtube)

Sebelumnya Love Yourself 'Her' dan Love Yourself 'Wonder' menceritakan tentang kegembiraan dan kesenangan, berbanding terbalik dengan Love Yourself 轉 ‘Tear'.

Album BTS yang selanjutnya bertittle Love Yourself 轉 ‘Tear' ini kabarnya akan menceritakan kesedihan dan perasaan sakit karena perpisahan.