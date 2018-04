Hamili Anak di Bawah Umur, Pria Sumba Timur Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Tersangka OUP warga Desa Kangeli Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur yang menghamili anak di bawah umur berinisial AIMM diancam hukuman 15 tahun penjara.

Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M. T. Silalahi, SH, MH menyampaikan hal itu melalui Kasubbag Humas Polres Sumba Timur Iptu I Made Murja kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (18/4/2018).

I Made menjelaskan tersangka dikenai pasal berlapis karena melanggar undang-undangan tentang perlingungan anak dan juga melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pasal yang dilanggar antara lain, Pasal 81 Ayat 2, UU no 17 tahun 2016, PP No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat KUHP.

"Perbuatan tersangka tersebut diancam dengan hukuman 15 tahun penjara," terang I Made. (*)