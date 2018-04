Tampil Sempurna Bawakan My Heart Will Go On, BCL Sebut Maria The Next Indonesian Idol

POS-KUPANG.COM - Juri Indonesian Idol, Bunga Citra Lestari (BCL) senang dengan penampilan Maria Simorangkir di babak grand final Indonesian Idol 2018, Senin (16/4/2018) malam.

Maria sukses menyanyikan lagu My Heart Will Go On yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Setelah menyaksikan penampilan sempurna Maria, para juri yang terdiri dari Armand Maulana, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Judika, dan Amaia Estianty memuji Maria.

Para juri menyampaikan kekaguman mereka.

"Maria, aku bangga melihat perkembangan kamu dari pertama kali lihat di ruang audisi, melihat kamu menjadi seorang bintang seperti ini, menyanyikan lagu My Heart Will Go On, lagu seorang diva yang besar sekali," ucap Unge, sapaan akrab BCL.

Baca: LIVE STREAMING Grand Final Indonesian Idol 2018, Siapa Juara? Saksikan, Dimulai Pukul 21.00 WIB

Baca: Streaming Grand Final Indonesian Idol 2018 RCTI 21:00 WIB Malam Ini

Baca: Terbongkar Cara Hitung Vote Kontestan Indonesian Idol 2018, Ada Kecurangan?

Baca: Daniel Mananta Sudah Tahu Kontestan Juara Indonesian Idol 2018, Siapa ya?

Kemampuan Maria, menurut Unge, membuktikan bahwa usia bukan ukuran pasti bagi seseorang untuk bisa menjadi penyanyi hebat.

Ya, Maria saat ini berusia 16 tahun, peserta termuda yang lolos ke babak spektakuler ajang pencarian bakat nyanyi tersebut.

"Aku enggak kebayang sih waktu aku umur 16 tahun, aku enggak akan bisa mendekati itu. Kamu telah membuktikan bahwa umur itu bukan sebuah ukuran untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat," lanjutnya.

BCL kemudian menyebut Maria layak jadi the next Indonesian Idol.

Grand final Indonesian Idol 2018 dibuka dengan penampilan Ahmad Abdul. Abdul mendendangkan lagu Fix You dari band Cold Play.

Menurut BCL, Maria dan Abdul dari awal di babak audisi hingga ke babak grand final mengalami perkembangan signifikan dan semakin baik. Padahal, keduanya sama-sama mendapatkan tekanan setiap pekan. (*)