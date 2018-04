LIVE STREAMING Grand Final Indonesian Idol 2018, Siapa Juara? Saksikan, Dimulai Pukul 21.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Grand Final Indonesian Idol 2018 akan digelar malam ini, Senin (16/4/2018) dimulai pukul 21.00 WIB.

Dua finalis yang lolos ke babak ini, Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Keduanya akan menunjukkan penampilan terbaik di hadapan para penonton dan juri yang terdiri dari Armand Maulana, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Judika, dan Amaia Estianty.

Dilansir Pos-Kupang.com dari akun Instagram resmi @indonesianidolid, Abdul akan membawakan lagu Fix You dari band Cold Play.

Sementara itu, Maria bakal melantunkan tembang My Heart Will Go On dari Celine Dion.

Kedua finalis juga akan melakukan Special Collaboration dengan musikus Yovie Widianto dan Jevin Julian.

Konser Grand Final Indonesian Idol 2018 juga menghadirkan bintang tamu.

Bagi Anda yang rindu dengan para alumni Indonesian Idol, maka malam ini kesempatan untuk melepas kerinduan itu.

Pasalnya, Ihsan Tarore, Rinni Wulandari, Citra Scholastika, Regina, Nowela akan tampil memeriahkan panggung Grand Final Indonesian Idol 2018.

Jadi, jangan lewatkan konser Grand Final malam nanti yang disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan konsernya lewat ponsel, bisa melalui link live streaming RCTI Grand Final Indonesian Idol 2018 berikut ini:

LIVE STREAMING RCTI