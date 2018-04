Lee Min Ho Ikut Wajib Militer, Begini Tampangnya Saat Pakai Seragam

POS-KUPANG.COM - Pelatihannya yang ketat akhirnya selesai dan dia sekarang siap untuk melakukan tugas pelayanan publik.

Bagi banyak penggemar dan pecinta K-drama, Lee Min Ho adalah salah satu aktor yang paling populer dan terkenal di bidangnya.

Dia populer untuk perannya di K-drama seperti ‘Boys Over Flowers’, ‘Legend of the Blue Sea’, dan banyak lagi film lainnya.

Lee Min Ho wajib militer (istimewa)

Mandat militer wajibnya telah membuat sedih banyak penggemar internasional.

Para fans berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melihat Lee Min Ho selama dua tahun karena ia akan muncul saat melayani negaranya.

Tapi waktu pasti berlalu dengan cepat. Aktor Korea sudah menyelesaikan pelatihan empat minggu di Pusat Pelatihan Tentara Korea di Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, dan sekarang akan memulai tugas pelayanan publik.

Lee Min Hoo wajib militer (istimewa)

Foto-foto Lee Min Ho yang sedang tersenyum menjadi viral di media sosial Korea, meyakinkan penggemar bahwa ia menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

Dalam foto-foto itu, aktor ganteng tersebut berjalan melalui kerumunan penggemar yang bersemangat.

