VIDEO: Suasana Workshop Tentang Inovasi Pedagogi di Unwira Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang menggelar workshop tentang Inovasi Pedagogi.

Workshop bertajuk: Indoped Dissemination Workshop On Innovationn Pedagogy: Learning From Europe And Experiences From Indonesia ini digelar di Kampus Baru Unwira Penfui Kupang, Sabtu (14/4/2018).

Hadir sebagai pemateri, Y G Harto Pramono, Ph.D dari Universitas Widya Mandala Surabaya.

Workshop merupakan kerja sama Unwira Kupang dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut videonya. (*)