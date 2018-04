Hasil Drawing Semifinal: Bayern Vs Real Madrid dan Liverpool Vs Roma

POS-KUPANG.COM - Liga Champions musim ini telah memasuki fase krusial semifinal.

Empat klub terhebat dari eropa pun sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal ini.

4 klub tersebut yakni AS Roma, Bayern Muenchen, Real Madrid, dan Liverpool.

Undian babak perempat final Liga Champions sendiri sudah dilaksanakan pada Jumat petang ini (13/4/2018).

Drawing tersebut sudah dilaksanakan di markas UEFA yang berlokasi di Nyon, Swiss.

Undian sendiri ditentukan oleh legenda Sepakbola Ukraina Andriy Shevchenko yang menjadi ambassador untuk final Liga Champions 2018.

Berikut adalah hasilnya:

Bayern Muenchen Vs Real Madrid

Liverpool Vs AS Roma

Adapun leg pertama dari laga Bayern Muenchen vs Real Madrid akan digelar di kandang FC Hollywood yakni di Allianz Arena

Setelah itu barulah laga leg kedua digelar di kandang El Real di Santiago Bernabeu

Sedangkan laga leg pertama dari Liverpool vs AS Roma akan digelar di kandang The Reds terlebih dahulu yakni di Anfield sebelum digelar pada leg kedua di Stadio Olimpico. (Tribunnews.com/ Bobby Wiratama)