Nonton Siaran Langsung CSKA Moscow vs Arsenal - Live SCTV Pukul 02.00 WIB Malam Ini!

Arsenal VS CSKA Moscow

POS-KUPANG.COM - Jadwal Pertandingan CSKA Moscow vs Arsenal, Jumat 13 April 2018 02.00 WIB. Duel Panas The Gunners vs ‎Koni live SCTV atau beIN Sports 1.

CSKA Moscow akan menjamu tamunya Arsenal pada hari Jumat (13/4/2018) pukul 02.00 WIB dini hari nanti.

Laga ini merupakan kelanjutan dari leg 2 babak perempat final Liga Eropa musim 2017-2018.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di VEB Arena.

DATA STATISTIK PERTANDINGAN

Prakiraan Susunan Pemain:

CSKA (3-5-2): Igor Akinfeev; Aleksei Berezutski, Vasili Berezutski, Sergei Ignashevich; Konstantin Kuchaev, Alan Dzagoev, Bibras Natkho, Aleksandr Golovin, Kirill Nababkin; Ahmed Musa, Pontus Wenbloom.

Pelatih: Viktor Goncharenko

Arsenal (4-2-3-1): Petr Cech; Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Nacho Monreal; Aaron Ramsey, Mohamed Elneny; Danny Welbeck, Jack Wilshere, Mesut Ozil; Alexandre Lacazette.

Pelatih: Arsene Wenger