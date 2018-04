Bupati Flotim Anton Hadjon Tendang Bola Perdana

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM- setelah sukses melaksanakan Liga II, kini Asosiasi Kabupaten PSSI Flores Timur (Flotim) menyelenggarakan Liga I.

Even Liga I diikuti 32 tim sepakbola anggota Askab PSSI Flotim. Bupati Flotim, Anton Gege Hadjon saat membukan even sepakbola akbar tersebut melakukan tendangan perdana, Kamis (14/4/2018), setelah pembukaan yang mempertemukan juara bertahan Persema Menanga vs Kolaka FC.

Laga ini dimenangkan Persema Menanga dengan skor tiga gol tanpa balas (3-0). Gol dicetak pemain kancil Sukur Kasim pada menit ke 20, lalu Jufri Mahing memperbesar kemenangan Persema Menang pada menit ke 34 dan Sulaiman melengkapi kemenangan Persema Menanga pada menit k 55.

Pertandingan bergengsi ini dipimpin h wasit senior Saleh Wongso disamping asisten wasit 1 Firman Kolot dan asisten wasit 2 Sukri Gazali. (fen)

