Kerispatih Kehilangan Personil, Basisst Andika Putra Sahadewa Meninggal Dunia

POS-KUPANG.COM - Mendung duka kembali menghampiri dunia musik Tanah Air. Andika Putra Sahadewa, basisst dari grup band Kerispatih, meninggal dunia.

Kabar kepergian Andika Putra untuk selama-lamanya disampaikan Sammy Simorangkir lewat Instagramnya.

Sammy merupakan eks vokalis band Kerispatih.

"Turut berduka ... atas kepergian ... sahabat kami ... Dika bassis Kerispatih .... Doa terbaik untukmu Dika .... @dikabassman," tulis Sammy Simorangkir, Selasa (10/4/2018).

Kabar meninggalnya Andika Putra juga disampaikan Fandy Santoso.

Lewat Instagram pribadinya, Fandy Santoso melepaskan kepergian Andika Putra.

"Berat harus melepas kepergian sahabat.

Orangnya ceplas ceplos tapi he is very generous.

Orang yang sangat baik hatinya. Selalu ceria. So long friend.

Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan, kuat dan tabah @nickysantoso," tulis Fandy Santoso pada laman Instagram pribadinya.

Unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen. Umumnya menyampaikan turut berdukacita.

