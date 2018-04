Dikenal Baik Hati, Bassist Kerispatih, Andika Putra Sahadewa Meninggal Dunia

POS-KUPANG.COM--Kabar duka kembali menyelimuti dunia musik Tanah Air.

Basisst grup band Kerispatih, Andika Putra Sahadewa, meninggal dunia.

Kepergian Andika pertama kali terendus dari postingan seorang sahabatnya bernama Fandy Santoso

"Berat harus melepas kepergian sahabat.

Orangnya ceplas ceplos tapi he is very generous.

Orang yang sangat baik hatinya. Selalu ceria. So long friend.

Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan, kuat dan tabah @nickysantoso," tulis Fandy Santoso pada postingan laman Instagram pribadinya.

Turut berduka cita atas kepergian Dika, bassist grup band Kerispatih.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Bassist Kerispatih, Andika Putra Sahadewa Meninggal Dunia, http://www.tribunnews.com/seleb/2018/04/10/breaking-news-bassist-kerispatih-andika-putra-sahadewa-meninggal-dunia.