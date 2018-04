Ada Diskusi Buku Staging Point RI Abad ke-21 di Labuan Bajo Kata Pengantar oleh Guru Besar Undana

Laporan Wartawan Pos Kupang.com Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG --Buku berjudul, Maluku, 'Staging Point' RI Abad ke-21akan didiskusikan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada 4 Mei 2018 mendatang. Buku setebal 431 halaman ini sebelumnya telah resmi diluncurkan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017) lalu.

Buku ini ditulis Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudian Watubun.

Dalam buku ini memaparkan gambaran daya saing Indonesia kira-kira 100 tahun ke depan dengan melihat dan belajar dari nilai sejarah, serta nilai strategis kawasan (staging point) Maluku.

Komarudin Watubun kepada Pos Kupang mengatakan, buku tersebut sudah diluncurkan akhir tahun lalu dan pada Mei 2018 akan didiskusikan lagi secara mendalam.

Dia menjelaskan, kawasan Maluku dan sekitarnya memiliki nilai historis serta nilai strategis selama lebih dari 800 tahun pada level global maupun kawasan Asia yang pada masa akan datang juga sangat mempengaruhi, bahkan menentukan daya saing Indonesia.

Selain diskusi buku Staging Point RI Abad 21, acara ini juga diawali dengan peluncuran buku "An English Conversation Book on Tourism Destinations in West Manggarai".

Buku setebal 120 halaman ini ditulis oleh Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe dan memuat kata pengantar dari Tan Feliks, Guru Besar Sastra Inggris Universitas Nusa Cendana Kupang.

"Rencananya peluncuran dan diskusi publik kedua buku tersebut akan dihadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula," kata Ramses. (*)

