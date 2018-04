Nonton Live Streaming SCTV dan BeIn Sport 2 Madrid vs Atletico Pukul 21.15 WIB Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Liga Spanyol 2017/2018 memasuki pekan 31. Sejumlah laga menarik bakal tersaji di Pekan 31 La Liga Spanyol 2017/2018.

Pekan 31 Liga Spanyol dibuka laga Deportivo La Coruna vs Malaga, Sabtu (7/4/2018) pukul 02.00 WIB.

Namun, dari semua laga, pertandingan Real Madrid vs Atletico Madrid layak dinantikan. Derby Madrid bakal berlangsung Minggu (8/4/2018) pukul 21.15 WIB.

Laga ini akan disiarkan langsung beIN Sport 2.

Sedangkan laga yang akan disiarkan langsung SCTV adalah Barcelona vs Leganes yang berlangsung, Minggu (8/4/2018) pukul 01.45 WIB.

Jadwal Liga Spanyol Pekan 31

Sabtu, 07 April 2018

Deportivo vs Malaga | 02:00 WIB (beIN Sport 2)

Alaves vs Getafe | 18:00 WIB (beIN Sport 2)

Celta Vigo vs Sevilla | 21:15 WIB

Real Betis vs Eibar | 23:30 WIB (beIN Sport 2)

Minggu, 08 April 2018

Barcelona vs Leganes | 01:45 WIB (SCTV/(beIN Sport 2)

Levante vs Las Palmas | 17:00 WIB (beIN Sport 1)

Real Madrid vs Atletico Madrid | 21:15 WIB (beIN Sport 2)

Real Sociedad vs Girona | 23:30 WIB (beIN Sport 2)

Senin, 09 April 2018

Valencia vs Espanyol | 01:45 WIB (beIN Sport 2)

Villarreal vs Ath Bilbao | 02:00 WIB (beIN Sport 2)

LINK LIVE STREAMING SCTV MADRID VS ATLETICO

LINK LIVE STREAMING BEIN SPORT 2 MADRID VS ATLETICO

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Spanyol Pekan 31 - Panasnya Derby, Real Madrid vs Atletico Madrid,