Suzuki Beri Spesial Price Untuk Ignis

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - PT Surya Batara Mahkota (SBM) memberikan special price pada bulan ini untuk pembelian suzuki Ignis. PIC PT SBM Kupang, Musawir pada Sabtu (7/4/2018) mengatakan hal tersebut.

Menurutnya, special price ini hanya pada bulan April 2018 ini saja.

Menurutnya, PT SBM memberikan DP dengan mulai dari Rp 15 juta dengan kredit bunga ringan dan angsuran terjangkau. "Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk membeli mobil suzuki Ignis," katanya.

Untuk diketahui Suzuki Ignis Sport menjuarai kategori Best of City Hatchback, dan kategori Best of the Best Hatchback pada Otomotif award 2018 (*)