Pria 30 Tahun Ini Melamar Kekasihnya Menggunakan Teka Teki Silang, Ini Respon Sang Wanita

POS-KUPANG.COM - Seorang pria melamar kekasihnya dengan menggunakan teka-teki silang (TTS) yang ada di koran lokal kotanya.

Dilansir Tribunnews.com dari Mirror pada Sabtu (7/4/2018), Edward Fraser (30) sampai menghabiskan tiga bulan untuk menyusun TTS tersebut demi melamar kekasihnya, Rachael Herman (28).

Satu petunjuk TTS tersebut berbunyi 'The Black Prince' mulai mengungkapkan syair pujian dan jawaban terakhirnya berhubungan dengan kotak TTS nomor 27 mendatar.

Petunjuk ini mengarah ke jawaban 'Edward does ask R'.

Sementara untuk petunjuk kotak TTS nomor 27 mendatar adalah 'sebuah pertanyaan soal cinta' yang mengarah ke jawaban soal lamaran Edward untuk Rachael.

TTS yang digunakan Edward untuk melamar Rachael (Mirror)

Dan kotak TTS nomor 27 tersebut jawabannya adalah 'will you marry me'.

Rachael pun berhasil memecahkan semua teka-teki tersebut dan mendapatkan pesan yang disampaikan Edward melalui TTS tersebut.

Dan tentunya ia menjawab 'ya' untuk lamaran dari Edward.

"Saya mencari sesuatu yang berbeda dan ingin membuatnya merasa istimewa karena dia adalah orang yang spesial. Awalnya cukup sulit karena saya mencoba untuk memikirkan petunjuk yang keren," kata Edward.

"Tapi saya memulai dengan grid di komputer dan menempelkan huruf dan kotak hitam untuk membuat teka-teki silang. Saya memiliki jawaban acak yang sudah siap dan mulai membuat petunjuk," tambahnya.