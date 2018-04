Melaini Sembiring Minta Pengurus Kopdit Pintu Air Harus Lahirkan Ide-ide Gila

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air harus membaca peluang lain seperti membangun toko, rumah sakit dan sekolah dimana yang menjadi sasaran adalah anggota sendiri sehingga perputaran uang tetap masuk ke koperasi dan juga akan berdampak kepada anggota. Untuk itu maka pengurus koperasi harus memiliki ide-ide gila.

Wakil Deputi Bidang Kelembagaan, Melaini Sembiring, pada pembukaan RAT ke-22 Kopdit Pintu Air di Hotel Cahaya Bapa-Kupang, Sabtu (7/4/2018), mengatakan, koperasi harus ada ide- ide gila yang jika dikelola dengan baik akan lahir peluang bisnis yang luar biasa.

"Koperasi jangan hanya fokus simpan pinjam tapi bagaimana membantu menciptakan kewirausahaan baru, anggota harus berani jadi pengusaha," katanya.

Kopdit Pintu Air, katanya, juga harus kuasasi IT. Tidak ada koperasi di era saat ini yang bisa maju tanpa menguasai IT. "Kalau mau lebih besar maka IT harus ada dan harus dikembangkan," katanya. (*)