Siswa SMA-SMK di NTT Bakal Difasilitasi PDIP ikut Try Out SBMPTN 2018, Begini Target Mereka

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan melalui Bidang Pemuda dan Olahraga (Pora) siap memfasilitasi pelaksanaan try out jelang Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Mei 2018 kepada para siswa kelas III yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kegiatan try out ini sesuai hasil Rakernas PDIP ke III di Bali yang merekomendasikan kepada setiap pengurus PDIP provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia guna memfasilitasi kegiatan try out untuk siswa SMA-SMK.

Target secara nasional try out ini sebanyak 600.000 dan khusus di NTT ditargetkan 15.370 siswa.

Wakil Ketua Bidang Pora DPD PDI Perjuangan NTT, Patris Lali Wolo menyampaikan hal ini kepada wartawan diSekretariat DPD PDP NTT, Jalan Piet A Tallo, Oesapa, Kupang, Kamis (5/4/2018).

Patris menjelaskan, kegiatan try out untuk para siswa SMA-SMK ini sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 untuk membantu calon siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Berkenaan dengan pelaksanaan SBMPTN yang dilaksanakan pada 8 Mei 2018 mendatang, PDIP juga ikut bertanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa ini.

Sesuai dengan hasil Rakernas PDIP ke III di Bali merekomendasikan kepada seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan try out itu untuk membantu para siswa sebelum menghadapi ujian sesungguhnya.

