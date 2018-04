Buruan! Beli Rumah di Puri Lasiana Dapat Tiket Menginap di Hotel Aston Kupang

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT Dafe Pratama Mandiri Kupang yang menjual rumah di Perumahan Puri Lasiana memberikan tiket untuk menginap di Hotel Aston selama dua siang dan satu malam.

Baca: Agar Kades tak Terjerat OTT, Plt Ketua DPRD Desak Bupati Sikka Lakukan Ini

Demikian diungkapkan Frieds Bessie pada acara Expo REI NTT Tahun 2018 di Transmart Carrefour Kupang, Jumat (6/4/2018) malam.

"Tiket ini hanya sampai besok hari saja untuk dua pembeli pertama hari ini dan besok," katanya.

Peserta lomba dance pada acara Expo REI NTT Tahun 2018 di Transmart Carrefour Kupang, Jumat (6 /4/2018) (pos kupang.com, hermina pello)

Secara terpisah, Sekretaris DPD REI NTT, Feri Bernadus, yang ditemui Jumat (6/4/2018) malam di Transmart Carrefour Kupang mengungkapkan, sampai hari ini sudah terjual 61 unit rumah dan terbanyak adalah ruma FLPP.

Baca: Jefri Sebut Kesepakatan dengan Pemkab Ngada Bentuk Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat

Menurutnya, khususnya untuk hari ini saja terjadi penjualan untuk ruma FLPP sebanyak 22 unit dengan nilai Rp 3.267.000.000 dan non FLPP 1 unit Rp 350.900.000 total Rp 3.617.900.000.

Menurutnya, dalam EXPO REI NTT Tahun 2018 di Transmart Carrefour Kupang juga diselenggarakan lomba dance yang diikuti delapan grup.

Dalam lomba ini ada tiga orang juri, yakni Ferry Kapitan, Rika dan Chez. Menurutnya, panitia juga sudah mengumumkan pemenang, yakni juara satu grup dance Beta Fatara yang mendapat hadiah Rp 2 juta, juara dua grup Zero One yang mendapat hadiah Rp 1,5 juta dan juara ketiga grup dance The Humble yang mendapat hadiah Rp satu juta rupiah. (*)