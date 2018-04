Kenali Sisi Lain Putra Megawati Soekarnoputri yang Menyukai Aliran Musik Cadas

POS-KUPANG.COM--Nama ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Muhammad Prananda Prabowo adalah salah satu putra dari Megawati Soekarnoputri yang kini menjadi aktivis politik Indonesia.

Ia adalah putra kedua Megawati Soekarnoputri dari suami pertamanya, Surindro Supjarso.

Tak seperti Puan Maharani, pria yang biasa dipanggil Prana atau Nanan ini masih jarang terekspos media.

Dikutip Grid.ID dari laman Tribun Jabar pada Rabu (04/04/2018), Prananda kini aktif menjadi politikus PDI-P.

Ia dipercaya untuk menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif untuk partai tersebut.

Di kalangan elite PDI-P, Prananda dikenal sebagai Man Behind the Dooratau Man Behind the Scene.

Karena ia disebut sebagai sosok pemikir kebijakan politik ideologis yang berada di balik layar PDI-P.

Nanan pernah membuat beberapa pidato politik yang disampaikan oleh Megawati.

Sosoknya mulai muncul menjelang kongres III PDI-P di Bali.