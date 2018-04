Suzuki Borong Empat Penghargaan pada Otomotif Awards

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - Suzuki memborong 4 penghargaan sekaligus untuk beberapa kategori pada acara Otomotif Awards.

PIC PT SBM Kupang, Musafir pada Selasa (3/4/2018) mengatakan Suzuki S-Cross menjuarai kategori Best of Crossover dan kategori Best of the Best Crossover. Sedangkan Suzuki Ignis Sport menjuarai kategori Best of City Hatchback, dan kategori Best of the Best Hatchback.

"Dengan penghargaan ini akan memberi nilai lebih dan menjadi motivasi agar Suzuki selalu memberikan yang terbaik kepada Suzuki Family," katanya

Menurutnya, SX4 S Cross adalahmobil SUV gagah, stylish, dan tentunya berkesan premium.

Mengenai keunggulan yang dimiliki SUV buatan Suzuki, Musawir mengatakan Suzuki SX4 S-Cross, tentu saja bisa dilihat dari spesifikasinya.

Pertama dari tampilan fisiknya, mobil SUV buatan Suzuki ini pun mendapat pembaruan yang cukup signifikan di mana grille dibuat lebih modern dengan bentuk vertikal serta dilengkapi desain headlamp "melotot" berteknologi LED.

Sementara itu, ruang kabin Suzuki SX4 S-Cross pun lebih mewah dengan jok berlapis material berbahan kulit lembut sebagai pengganti bahan fabric yang sebelumnya membalut jok crossover ini.

Menggunakan mesin M15A 4 Silinder VVT Multipoint Injection dengan kapasitas 1.5 liter

Menurutnya, dengan ketangguhan mesin pacu pada Suzuki SX4 S-Cross maka performa yang dihasilkan akan sangat handal dan mumpuni. Di sisi lain, masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki crossover ini. (*)

